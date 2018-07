Legercolonne trekt door Staden en Westrozebeke 31 juli 2018

Op 14 augustus passeert een colonne Belgische, Britse en Franse soldaten door Westrozebeke en Staden. Die dag wordt namelijk het einde van de Eerste Wereldoorlog en de bevrijding van België gevierd met een historische evocatie van de feiten. De colonne soldaten, inclusief legerkarren en zelfs een paardenambulance, vertrekt op 13 augustus in Lo-Reninge en eindigt op 19 augustus in Deinze.





Op 14 augustus passeert de tocht door Westrozebeke en Staden. Tussen 12.15 en 13.15 uur houdt de karavaan haar middagrust in de straten rond de Juul De Windeplaats in Westrozebeke. Rond 15.30 uur houdt de colonne halt in Staden centrum om hulde te brengen aan het herdenkingsmonument naast de Sint-Janskerk.





Bewoners langs de route worden opgeroepen om de Belgische vlag te laten prijken aan hun gevel en de 'bevrijders' feestelijk te onthalen op applaus. Wie geen vlag heeft kan eentje kopen bij de gemeente voor 9 euro via vrijetijd@staden.be. Meer info op www.debevrijding.be. (SVR)