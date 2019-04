Landbouwer verbrandt afval (wat niet mag) en riskeert gepeperde rekening VHS

18 april 2019

Een hoop afval is donderdagnamiddag in brand gestoken op een akker vlak bij grote serres langs de Ieperseaardeweg in Oostnieuwkerke bij Staden. Toen een automobilist de vlammen zag, sloeg hij alarm. Het afval lag verspreid over een afstand van enkele tientallen meters, het vuur laaide hoog op. Toen de brandweer aankwam, waren de vlammen al verdwenen en was er enkel nog witte rook te zien. Landbouwer Bart Pynnebrouck die vlakbij woont en het vuur had aangestoken, hielp mee om het afval uit elkaar te trekken zodat de brandweer het deftig kon blussen. De man riskeert een gepeperde rekening.

Vroeger was het in bepaalde omstandigheden toegelaten om afval te verbranden, maar de wetgeving is verstrengd waardoor vuur maken in open lucht verboden is.