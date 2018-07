Laatste editie Lakosta for Charity levert 10.000 euro op 12 juli 2018

02u26 0

Voor het tiende jaar op rij trok burgemeester Francesco Vanderjeugd de loopschoenen aan voor het goede doel tijdens de Lakosta halve marathon. Vanderjeugd liet zich opnieuw sponsoren door bedrijven en klokte af op 10.000 euro, een bedrag dat netjes verdeeld werd over alle goede doelen die het voorbije decennium aan bod kwamen. Door de jaren heen liep de burgemeester zo 45.515 euro bijeen. De tiende editie van Lakosta For Charity was ook de laatste. "De halve marathon wordt te zwaar voor mijn gewrichten, dus ga ik volgend jaar een andere sportieve uitdaging aan waar ik opnieuw een goed doel aan koppel."





(SVR)