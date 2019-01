Koppel breekt lans voor mensen met beperking in de paardensport: “Laat ook mensen met een beperking meedoen aan Extreme Cowboy Racing” Kurt Verholle en Babs Withouck openen EC Western Store Sam Vanacker

17 januari 2019

19u46 0 Staden Babs Withouck en Kurt Verholle uit Westrozebeke hebben vrijdag hun EC Western Store, een speciaalzaak voor ruiters, in de Poelkapellestraat geopend. Meteen ijveren ze ook voor een aparte categorie voor mensen met een beperking in de wereld van Extreme Cowboy Racing.

Babs Withouck (45) en Kurt Verholle (48) runnen sinds 2017 de EC Ranch in de Poelkapellestraat in Westrozebeke. Ze hebben hun hart verloren aan Extreme Cowboy Racing, een paardensport die overgewaaid is uit de Verenigde Staten. Paard en ruiter moeten een hindernissenparcours afleggen dat uit willekeurige obstakels opgebouwd is. Klassiekers zijn een wipplank, een verhoogd platform en een gordijnenpoort, maar de hindernissen verschillen van wedstrijd tot wedstrijd. Alleen ervaren ruiters met goede paarden kunnen genoeg improviseren om zo'n parcours tot een goed einde te brengen. “Extreme Cowboy Racing wint razendsnel aan populariteit in ons land”, weet Babs. “Bij ons komen elke week twintig liefhebbers trainen. We krijgen vaak vragen over uitrusting en materiaal, dus hebben we besloten een winkeltje te openen. We hebben tweedehands zadels, dekens, bitten en paardenvoeding, maar ook t-shirts, lasso’s en dergelijke. De winkel is niet zo groot, maar we kunnen ook bijna alles bestellen. En indien nodig kunnen we nog uitbreiden.”

Aparte categorie

Maar daar houdt de ambitie niet op, want Babs ijvert sinds kort voor de erkenning van een aparte categorie voor mensen met een beperking binnen het Extreme Cowboy Racen. “In mei 2017 heb ik Petra Sallaerts uit het Limburgse Hamont-Achel leren kennen. Ze lijdt aan een spierziekte en zit in een rolstoel, maar dat weerhoudt er haar niet van om aan Extreme Cowboy Racing te doen. Hoewel ze haar benen amper kan gebruiken, is ze er erg goed in. Voor commando’s moet ze dus vooral op haar stem rekenen. De band die zij heeft met haar paard is fenomenaal. Alleen al daarvoor verdient ze erkenning. Tijdens de Europese kampioenschappen vorig jaar was er ook een deelnemer met het syndroom van Down en voor hem werd toen al - officieus - een aparte categorie in het leven geroepen. Dat schept een precedent, maar in de EXCA (Extreme Cowboy Racing Asscociation, nvdr) in de Verenigde Staten bestaat nog geen aparte categorie voor mensen met een beperking. Ik heb me kandidaat gesteld in de adviesraad van het EXCA en hoop daar verandering in te kunnen brengen. Als het bij ons kan, kan het in Amerika ook. Naast België is ook Frankrijk voorstander.”