Koning bezoekt Greenyard Frozen 08 mei 2018

Koning Filip bezoekt op 15 mei de Scholengroep Sint-Rembert in Torhout en het bedrijf Greenyard Frozen in Westrozebeke. "Beide zetten zich in voor de koppeling tussen school en bedrijfsleven en zullen vanaf volgend schooljaar deelnemen aan de uitrol van het duaal leren", klinkt het bij het paleis. In Torhout verkent de koning straks de nieuwe campus en de schoolhoeve, waarbij hij zal praten met leerlingen over hun ervaringen met werkplekleren. In diepvriesgroentenbedrijf Greenyard Frozen gaat de koning de werkvloer op en zal hij er stagiairs uit het secundair onderwijs ontmoeten. Gisteren kwam ook al Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) langs bij Greenyard Frozen in Westrozebeke. Dat deed ze in het kader van de allereerste Food At Work Techno Awards van Voedingsfederatie Fevia. De minister had bijzondere aandacht voor een project van student Jelle Garsbeke. De leerling van het VTI van Roeselare werkte voor Food At Work een testbord uit rond frequentiesturingen die uit de productiehal komen. (SVR)