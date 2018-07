Koers verhuist van De Most naar 't Lepelke 14 juli 2018

Zoals reeds aangekondigd sluit café De Most dit najaar definitief de deuren aangezien het gebouw verkocht werd. Dieter Naert breit echter een vervolg aan het verhaal en verhuist het café na de zomer naar 't Lepelke in de Lepelstraat. De traditionele koers die telkens begin augustus plaatsvindt, verhuist vanaf volgend jaar mee. Op zondag 5 augustus wordt de Grote Prijs Maurits Blomme dus voor de laatste keer verreden op De Most. De wedstrijd start om 15 uur. Om 18 uur zorgt dj Fonzie voor ambiance in de buurt van het café. Volgend jaar vindt de wielerwedstrijd plaats in de buurt van de Lepelstraat. (SVR)