Knip achter kerk verdwijnt Sam Vanacker

18 december 2018

16u13 2 Staden De paaltjes achter de kerk van Staden verdwijnen op 1 januari, waardoor automobilisten straks opnieuw rond de kerk kunnen rijden.

De paaltjes staan er sinds juni en kwamen er voor van de heraanleg van het marktplein. De parkeerplaatsen naast de kerk werden volledig heraangelegd, de openbare verlichting werd aangepakt en straks moet het plein ook een pak groener ogen. Om sluipverkeer richting de Bruggestraat tegen te gaan, werd toen ook beslist om een zogenaamde ‘knip’ in te voeren achter de kerk. Geregeld werden automobilisten verrast door de paaltjes, waarna ze moesten omkeren, met opstoppingen tot gevolg.

Het gemeentebestuur draait de beslissing nu terug. “Na een grondige evaluatie we beslist om de paaltjes weg te nemen. Straks kunnen bestuurders dus weer rond de kerk rijden”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Van de KBC-bank tot een café De Gilde geldt tweerichtingsverkeer, maar vanaf De Gilde tot aan de voorkant van de kerk zal nog slechts in één richting kunnen worden gereden. Van aan de kerk de De Carninstraat inrijden ten slotte zal niet meer mogen. Daar draaien we het eenrichtingsverkeer om. Zo hopen we sluipverkeer richting Kortemark tegen te gaan.”