KLJ-fuif Bee Jee Bee'r viert jubileum 09 november 2018

02u26 1

De 'Bee Jee Bee'r'-fuif van de Stadense KLJ is op zaterdag 10 november aan de twintigste editie toe. Opnieuw wordt er langs de Lindestraat in Staden een grote feesttent opgetrokken. Ter gelegenheid van het jubileum is er een cocktailbar met meer dan twintig verschillende cocktails op de kaart. Dj's van dienst zijn Athomic, vjeetn, Sonic Solutions en F.R.A.N.K. Een ticket aan de deur kost 6 euro. (SVR)