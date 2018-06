Kleuterafdeling verliest subsidies PERSONEEL NU OP LOONLIJST GEMEENTE NA INSCHRIJVINGSTEKORT SAM VANACKER

30 juni 2018

02u31 0 Staden Door een tekort aan inschrijvingen krijgt de vorig jaar opgerichte kleuterafdeling van de Stadense gemeenteschool geen subsidies meer. Het gemeentebestuur betaalt komend schooljaar alles uit eigen zak in de hoop dat het tij zal keren. "Jullie zakken weg in de modder maar blijven hardnekkig gas geven", klinkt het bij oppositiepartij CD&V.

Bij de oprichting vorig jaar waren er amper zes kleuters ingeschreven. Toen kon de gemeente nog op een genadejaar rekenen, maar aangezien de norm van zestien leerlingen in februari nog altijd niet gehaald werd (er waren er tien), verliest het kleuterniveau nu de subsidies van het Vlaams ministerie van Onderwijs, zowel voor het uitbetalen van het personeel als voor de werking. Voor een vrij schooltje is dat de doodsteek, maar het gemeentebestuur besliste om toch verder te gaan en alles zelf te betalen. Tot voor kort waren twee kleuterjuffen aan de slag, één voltijds en één halftijds, maar intussen is er een vacature vrijgekomen. Of die makkelijk ingevuld geraakt is nog zeer de vraag, want de kleuterjuffen staan straks op de loonlijst van de gemeente en bouwen geen anciënniteit op in het onderwijs. Strikt genomen spreekt Onderwijs Vlaanderen in dit geval van 'collectief thuisonderwijs'. Voor alle duidelijkheid: dit geldt alleen voor het kleuterniveau. Voor de leerkrachten van de lagere school verandert er niets.





"We betreuren dat het aantal inschrijvingen niet hoger lag, maar voorspellingen wijzen uit dat we tegen eind dit jaar aan minstens negentien kleuters zitten. Als we dan opnieuw een erkenningsaanvraag indienen, halen we de norm wel en kunnen we het schooljaar nadien wel weer op subsidies rekenen", legt onderwijsschepen Marc Bogaert (N-VA) uit. "Het was een doelstelling van dit bestuur om een volwaardig gemeentelijk onderwijsnet uit te bouwen en dat gaan we doen ook. Er is wel degelijk plaats voor twee onderwijsnetten in Staden."





'Pure koppigheid'

Daar wringt volgens gemeenteraadslid Ludwig Willaert (CD&V) het schoentje. "Jullie leven in dromenland. Decennialang waren leerjaren 1, 2 en 3 voor het vrije net en leerjaren 4, 5 en 6 voor het gemeentelijke net. Die verdeling werkte goed. Tot jullie geld zijn beginnen pompen in lagere graden in Staden. Dat werd al geen succes, maar in plaats van dat te erkennen werd er ook nog eens een kleuterafdeling opgericht. Daar nu blijven aan vasthouden uit pure koppigheid is gekkenwerk. Denk alstublieft nog eens na over de oude structuur en laat die kleuters schieten want het lukt toch niet. Jullie zakken weg in de modder maar blijven hardnekkig gas geven. Dit schooljaar zal de gemeente 120.000 euro kosten, nog los van wat er de voorbije jaren aan kapitaal ingepompt werd."





Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) verdedigt de beslissing. "Hadden de werken in de Ieperstraat minder lang aangesleept en de ouders niet afgeschrikt dan hadden we waarschijnlijk vijf kleuters meer gehad en zaten we hier niet te discussiëren. Anderzijds komt er vanaf 2020 met De Twee Hofsteden zeven hectare woongebied bij in ons centrum. De gemeenteschool is de dichtstbijzijnde school. We gaan inderdaad een moeilijk jaar tegemoet, maar we geloven in dit verhaal."