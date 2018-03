Kleintje met zout voor piepjong en héél oud (103) BEZOEK AAN FRITUUR JOSKE IS FAMILIETRADITIE HUIZE OLLEVIER SAM VANACKER

26 maart 2018

02u35 0 Staden Aandoenlijk tafereel gisteren in Westrozebeke. De zes maand oude Skyler Buyse geniet samen met zijn betovergrootvader Jean Ollevier (103) van een frietje in Fritshop Joske. De bezoekjes aan de frituur zijn een familietraditie geworden.

Telkens wanneer Ieperling Jean Ollevier (103) op bezoek gaat bij zijn achterkleindochter Maike Dewaele in Westrozebeke, trekt de hele familie naar de frituur. Ze nemen er steevast de grootste tafel in, want doorgaans zijn kleinkinderen Carina, Jan en Bart Haentjens en hun wederhelften er ook bij, net als achterkleinkinderen Joke en Maike Dewaele. Sinds zes maanden maakt ook de kleine Skyler Buyse, het zoontje van Maike en het eerste achter-achterkleinkind van Jean, deel uit van wat een mooie familietraditie geworden is.





Grotere broeken

Jean is ondanks zijn gezegende leeftijd in topvorm en deelt met veel plezier zijn frietjes met Skyler.





"Het geheim van mijn leeftijd? Frietjes van de frituur, natuurlijk. Ik bestel al tien jaar hetzelfde. Een klein bakje met zout en een vispannetje. En af en toe ga ik voor een garnaalkroketje. Hamburgers of saus moet ik niet hebben, want dat ligt nogal zwaar op de maag. Ook thuis bij Carina (Jean woont sinds zijn 93ste bij zijn kleindochter in Ieper - red.) eet ik trouwens elke week frietjes. Niet goed voor de lijn? Daar maak ik me op mijn leeftijd niet meer druk om. Al zijn we vorige maand wel grotere broeken moeten gaan kopen", geeft Jean toe.





"Het was al de eerste keer niet meer", pikt kleindochter Carina in. "Bompa is in de laatste tien jaar toch zo'n tien kilo bijgekomen."





Speciale band

Frituuruitbater Alain Bouton prijst zich gelukkig met zo'n trouwe klanten. Speciaal voor de verjaardag van Jean (hij werd op 14 maart 103 - nvdr.) had hij een flinke verjaardagstaart besteld. "Eigenlijk zijn het door de jaren heen vrienden geworden. En hoe mooi is het niet dat zowel mijn oudste als mijn jongste klant van dezelfde familie zijn? Dat verdiende een extraatje."





Maike Dewaele, de mama van Skyler, legt uit ze een speciale band hebben met de uitbaters. "We zijn meer dan klanten alleen. Alain heeft ons een hobby bezorgd. Hij heeft ons leren duiken en kleiduifschieten. Al jaren doen we dat intussen samen met de familie. Ook bompa gaat dan mee op reis, maar hij blijft liever boven water."





Jean heeft het getroffen met zijn familie. "We gaan samen regelmatig op reis. Voor mijn 99ste verjaardag hebben ze me een helikoptervlucht cadeau gedaan. En op mijn honderdste was er een groot feest en heb ik eens mogen meerijden in een Porsche. Op mijn 101 zijn we een chocoladecursus gaan volgen en op 102 kwamen ze af met een fotoworkshop. Voor 103 zijn we hier samen komen eten", vertelt Jean.





"Met parachutespringen moeten ze nu toch niet meer afkomen."





Wat de volgende uitstap van de familie wordt?





"Het is al een tijdje geleden dat we nog Chinees gaan eten zijn, niet?", oppert Jean.