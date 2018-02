Kinderen zwaaien krokusverlof uit op discoparty 20 februari 2018

02u31 0 Staden De krokusvakantie zit er al weer op, maar dat lieten de kinderen het voorbije weekend nog niet aan hun hart komen in binnenspeeltuin Funnyparc.

Voor het achtste jaar op rij vierden ze daar op de laatste zondag van de vakantie carnaval. "Quasi alle bezoekende kindjes zijn verkleed en krijgen van ons lichtgevende bandjes", vertelt zaakvoerder Thierry Bogaert. "Voor de gelegenheid doofden we alle lichten en met behulp van discoverlichting, een rookmachine en stevige beats bouwen we een echte discoparty voor de kinderen. De sfeer zit er goed in, want welk kind vindt het niet leuk om uit de bol te gaan op springkastelen of in het ballenbad in dergelijke discosfeer? Straks schakelen we bovendien nog een versnelling hoger en halen we de serpentines en de confetti boven." (CDR)