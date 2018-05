KBC-bank Sleihagestraat wordt onbemand automatenkantoor 26 mei 2018

02u51 0 Staden Het KBC-kantoor in de Sleihagestraat in Oostnieuwkerke wordt vanaf 12 juni omgevormd naar een onbemand automatenkantoor.

Dat betekent dat de klanten er voor cashafhalingen, rekeningafschriften en overschrijvingen via de automaat nog steeds terechtkunnen, maar voor verzekeringen of ander advies naar het KBC-kantoor in Staden of een ander kantoor in de buurt moeten stappen. De verzekeringsexpert van Oostnieuwkerke verhuist naar Staden. In maart kondigde KBC al aan dat het kantorennetwerk in Vlaanderen grondig herschikt zou worden.





Acht kantoren worden gesloten en uit 66 kantoren verdwijnt het personeel. Volgens KBC heeft de ingreep geen effect op het totaal aantal medewerkers.





(SVR)