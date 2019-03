Kampioenviering bij biljartclub Nooit Moe Joke Couvreur

Biljartclub ‘Nooit Moe’ verzamelde zondag in café De Pauw om er de kampioenschap te vieren. Proficiat aan Wilfried Breyne die kampioen werd. De tweede plaats ging naar Peter Plaisier, derde werd Bart Vandamme. De rode lantaarn was weggelegd voor Frans Devolder. Het gezelschap ging daarna gezellig tafelen in De Vossenberg. Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij Rudy Desnouck (0471 49 48 89). De eerste nieuwe speeldag gaat door op zaterdag 6 april.