Juf Martine krijgt eresaluut in Porsche 30 juni 2018

02u44 0 Staden Gisteren nam de gemeenteschool in stijl afscheid van juf Martine Montmorency (60). Ze stond er veertig jaar voor de klas en had zo het geluk om meerdere generaties elkaar te zien opvolgen.

"Martine woont in Hooglede en rijdt al jaren met een zuinig wagentje", legt directrice Katelijn Callewaert uit. "Maar ze praatte altijd over 'hare Porsche', dus beslisten we om voor haar laatste lesdag eens voor een échte Porsche te zorgen, met dank aan Koen Maertens van Open Huis." Voor Martine was het in elk geval een ervaring om zo thuis opgepikt te worden. Ter hoogte van de school werd ze enthousiast begroet door de kinderen, waarna ze getrakteerd werd op een ontbijt en een show van alle leerlingen.





(SVR/Foto Joke Couvreur)