Judoschool klinkt op nieuwe jaar Sam Vanacker

19 januari 2019

10u47 0

Judoschool Asahi, die sinds september in de turnzaal van de voormalige gemeenteschool in Oostnieuwkerke gevestigd is, heeft een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de leden. “Toch wel een speciaal moment aangezien het de eerste keer is dat we dat op onze nieuwe locatie doen”, aldus trainer Koen Vanden Brande. De verhuis van Gits naar Oostnieuwkerke heeft de club overigens geen kwaad gedaan, integendeel. Asahi telt 88 leden. Voor de verhuis stond de teller op zeventig.