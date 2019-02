Judoschool Asahi behaalt vier medailles op BK Judo VDI

19 februari 2019

10u51

Bron: VDI 0

Judoschool Asahi behaalde op het Belgisch Kampioenschap Judo enkele mooie resultaten. In navolging van het provinciaal en Vlaams kampioenschap haalde het opnieuw eremetaal. De sportievelingen kwamen thuis met drie bronzen en één gouden medaille.

Luna Verfaille behaalde goud in de categorie -52kg u18. Summer Giraldo behaalde brons in de categorie -57kg u15. Jutta Vanbrabandt behaalde brons in de categorie -63kg u18.Tibo De Zutter behaalde brons in de categorie -50kg u15.