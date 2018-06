Jeugdraad organiseert debatavond met politici 22 juni 2018

03u06 0

De jeugdraad organiseert in samenwerking met jeugdhuis Dolce Vita op vrijdag 28 september onder de noemer 'Debattle Staden' een politiek debat in De Nestel in Westrozebeke. "Met dit project willen we vooral jonge stemmers de weg tonen doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen", zegt jeugdraadsecretaris Young Verhalleman. "We zetten de politieke kopstukken in de boksring voor een 'battle' onder het toeziend oog van moderator Peter Bosschaert en gastvrouw Annelies Blomme. Stefan Paridaen, mentalist en finalist van Belgium's Got Talent 2016, zorgt voor de luchtige noot." Voor wat de inhoud van het debat betreft, lanceert de jeugdraad een oproep aan de Stadenaars. Alle suggesties en vragen voor de politieke kopstukken zijn welkom via debattlestaden.be of de Facebookpagina van Jeugdraad Staden. Het debat wordt om 19 uur voorafgegaan door een politieke markt waar men kennis kan maken met de verschillende partijen.





(SVR)