Jeugd gaat elkaar (veilig) te lijf met pijl en boog 20 juli 2018

De speelpleinwerking van Staden trad gisteren in de voetsporen van Willem Tell. Op het grasveld naast basisschool 't Klavertje ging een twintigtal kinderen elkaar enthousiast te lijf met pijl en boog. "Bij Archery Tag worden pijlen met kussentjes gebruikt", verduidelijkt Kevin Moeyaert van de dienst Vrije Tijd. "Zie het als een soort paintball, maar dan zonder geweren en zonder verf. Net als bij paintball zijn er verschillende spelvormen mogelijk. Maar wie geraakt wordt, is uitgeschakeld. Al laten de pijlen geen verfspatten na, dus moest onze scheidsrechter een stevig oogje in het zeil houden." Mattijs Ghesquiere (8) en Berth Vuylsteke (11) speelden het alvast goed. Die laatste viel prompt morsdood neer toen hij een pijl van Mattijs tegen zijn been kreeg. (SVR)