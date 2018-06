Jennie Vanlerberghe uitgeroepen tot Stadens ereburger 04 juni 2018

Gisterochtend kreeg Jennie Vanlerberghe (73) het ereburgerschap van Staden. De vrouwenrechtenactiviste, die in 1994 de Belgische afdeling van 'Mothers for Peace' oprichtte waarmee ze vecht voor een beter leven voor vrouwen in Afghanistan, woont al tientallen jaren in Ieper, maar haar roots liggen in Oostnieuwkerke.





Het was dan ook in die deelgemeente dat het ereburgerschap haar werd toegekend. Als Stadens ereburger vervoegt Vanlerberghe André Dejonghe, Johan Debaene en Johan Depoortere.





"Je wordt onze eerste vrouwelijke ereburger", aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) tijdens het officiële moment in WZC De Oever. "Speciaal, aangezien jij al heel je leven strijdt voor de rechten van de vrouw." Jennie was bijzonder emotioneel. "Ik ben zo trots. Het doet me iets", reageert ze. Vanlerberghe kreeg een medaille met het wapenschild van Staden opgespeld.





Daarnaast kreeg ze ook een pin van de gemeente, een ruiker bloemen en een cheque van 500 euro om te investeren in haar goeie werken. (CDR)