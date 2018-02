Jarige uitbater De Striptiest doet uitleenbeurt cadeau 14 februari 2018

02u31 0 Staden Marc Van Ysacker, de man achter stripuitleendienst De Striptiest in de Vredestraat 8 in Staden, wordt op zaterdag 17 februari zestig jaar. Iedereen die op zijn verjaardag over de vloer komt, mag gratis uitlenen in de hoop zo meer lezers aan te trekken.

Marc opende De Striptiest ruim dertig jaar geleden en heeft meer dan 11.000 titels in het aanbod, maar de jongste tien jaar gaat het aantal uitleningen stelselmatig achteruit.





"Tijdens de hoogdagen gingen er meer dan 200 strips de deur uit op zaterdag. Nu zijn dat er amper nog 120", zucht Marc Van Ysacker. "Om het cynisch te stellen: hoe meer strips ik aanbied, hoe minder lezers er afkomen. Van de bibliothecaris van de Gobbe hoor ik nochtans dat stripverhalen daar wél relatief veel uitgeleend worden, ook al is hun aanbod tien keer kleiner dan dat van mij."





Wie strips wil ontlenen bij Marc, moet wel een leeskaart kopen. Daarop staan 25 beurten. Normaal kost die kaart 7 euro, maar op 17 februari wordt een gratis beurt van 1 euro afgetrokken, terwijl ook de tweede uitleenbeurt van de leeskaart gratis is. Per beurt kunnen drie albums ontleend worden voor 1 euro. De Striptiest is tweewekelijks op zaterdag open. (SVR)