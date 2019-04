Infomoment rond herinrichting Vrijbosroute Sam Vanacker

15 april 2019

10u31 0 Staden Op dinsdag 23 april organiseert de Provincie West-Vlaanderen een infomoment rond de herinrichting van de Vrijbosroute in zaal De Nestel in Westrozebeke.

Onder impuls van de provincie worden voormalige spoorwegbeddingen al langer omgetoverd tot fietsroutes. De Vrijbosroute is een fiets- en wandelpad op de voormalige spoorwegverbinding tussen Ieper en Torhout.

In een eerste fase wordt dit najaar al een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 2,7 meter aangelegd tussen de Noorhofweg in Ieper en het Ieperleekanaal. In een tweede fase wordt ook het stuk tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle aangepakt. De kostprijs voor de werken in de eerste fase wordt geraamd op 2.834.533 euro.

De plannen voor het gedeelte tussen de Hoogledestraat in Kortemark en de Hooyaardstraat te Langemark worden voorgesteld op 23 april om 19 uur in Zaal De Nestel in Westrozebeke, Vijfwegenstraat 17. Iedereen is welkom.