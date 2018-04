Infoavond over dementie 24 april 2018

Op donderdag 26 april organiseert woonzorgcentrum De Oever een infoavond over dementie. Met 'Mistig Landschap' wordt familieleden en mantelzorgers een blik geboden op de wereld van een dementerende persoon. De infoavond vindt om 19 uur plaats in het cafetaria van het woonzorgcentrum in de Meulebroekenlaan 11 in Oostnieuwkerke. (SVR)