Ierse singer-songwriter zakt al voor de vijfde keer af naar Staden Sam Vanacker

03 januari 2019

13u08 0

De Ierse singer-songwriter Daithi Rua zakt op zaterdag 19 januari al voor de vijfde keer af naar Staden voor een kunstkamerconcert bij Art Studio Brikat.

Daithi Rua - de artiestennaam van David Donegan - woont al langer in Gent maar blijft een Ier in hart en nieren. Hij staat al ruim 25 jaar op de planken met eigen songs, die hij tijdens optredens mengt met verhalen met typisch Ierse humor. Hij heeft er net een Europese tour op zitten en werkte eerder ook al samen met onder meer Kadril, Aidan Burke, Comas, Eva De Roovere en Urban Trad.

Wie er bij wil zijn op zaterdag 19 januari is welkom vanaf 19 uur bij Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132 A in Staden. Het optreden start om 20 uur en is een organisatie van vsw Art-Illustria in samenwerking met vzw De Ladder. De inkom is gratis, maar er dient wel vooraf een plaatsje gereserveerd te worden via info@brikat.be of 051 70 09 82.