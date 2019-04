Ieperstraat terug open voor verkeer Sam Vanacker

17 april 2019

10u38 0 Staden De werken in de Ieperstraat zijn af. Vorige week werkte de aannemer de nieuwe toplaag af, terwijl er inmiddels ook nieuwe fietssuggestiestroken en zebrapaden zijn geschilderd.

De Ieperstraat was meer dan een jaar afgesloten voor het verkeer. In samenwerking met Infrax startten er in het najaar van 2017 grootschalige wegen- en rioleringswerken die in verschillende fases verliepen. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, de stoepen en de parkeervakken werden heraangelegd en er werd een nieuw wegdek gegoten. Alles samen kostten de werken 1,195 miljoen euro.