Huwelijksbootje Frans en Agnes vaart 65 jaar 18 augustus 2018

Frans Lefever en Agnes Vanmaele zijn 65 jaar gehuwd. Allebei zijn ze geboren en getogen Stadenaars. De vonk sloeg over in de cinema van Emiel Vanheule. Frans (85) werkte in een maalderij en later in de Stadense olieslagerij Debeil. Agnes (85) werkte een tijdje als seizoensarbeidster en werd later huisvrouw. Samen kregen ze vier kinderen. Ondertussen zijn er ook al negen kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Het gemeentebestuur kwam het gelukkige paar feliciteren bij hen thuis in de Ieperstraat.





(SVR)