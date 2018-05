Huurprijs concessie De Wankaarde wordt verlaagd 26 mei 2018

Het gemeentebestuur van Staden gaat de huurprijs van de cafetaria van sporthal De Wankaarde aanpassen. De concessie loopt ten einde en huidige uitbater Koen Vancoillie stopt op 31 juli. Eerder gaf hij te verstaan dat hij de huurprijs van 1.250 euro per maand 'weinig ondernemersvriendelijk' vond. Sinds de zoektocht naar een nieuwe concessiehouder in februari begonnen is, werd nog geen nieuwe huurder gevonden. "Op de gemeenteraad van volgende week zullen we de voorwaarden aanpassen", zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). "De nieuwe uitbater moet maandelijks 1.000 euro huur betalen. Al vragen we wel een investering van 25.000 euro om de cafetaria wat op te frissen." De gemeente hoopt een nieuwe concessiehouder te vinden tegen de start van het nieuwe sportseizoen. (SVR)