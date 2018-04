Huiskamerconcert met Kempens folkduo 10 april 2018

02u46 0

Vzw Art-Illustria brengt op donderdag 19 april in samenwerking met vzw De Ladder-Folkroes een huiskamerconcert met de Kempense band Folkzien. Het gaat om een singer-songwriterduo met meer dan dertig jaar ervaring. Hun repertoire varieert van middeleeuwse deuntjes tot modernere composities.Het optreden start stipt om 20 uur. Het concert bijwonen is gratis, mits reservatie vooraf via info@brikat.be of 051/70.09.82. (SVR)