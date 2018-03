Huis onbewoonbaar verklaard na verzakking DRIE BEWONERS MOETEN ANDER ONDERKOMEN ZOEKEN SAM VANACKER

24 maart 2018

02u58 0 Staden Gisterennamiddag moest er voor de bewoners van de Ieperstraat 12 halsoverkop een ander onderkomen worden gezocht nadat hun huis onbewoonbaar werd verklaard. De rechtergevel van de woning is er langzaam aan het wegzakken, waardoor het instortingsgevaar reëel is.

Tot halfweg vorig jaar lag het oude pand in de Ieperstraat nog ingesloten tussen twee woningen, maar sinds een projectontwikkelaar het huis aan de rechterkant liet slopen zijn er problemen opgedoken. "Onze diensten houden de situatie al een tijdje nauwlettend in de gaten", legt Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit, die gisteren ter plaatse een kijkje nam. "Er werden eerder wel stuttingswerken uitgevoerd door de aannemer, maar die hebben niet kunnen beletten dat de rechtergevel verzakte. Er is een grote verticale scheur aan het ontstaan, de vloertegels staan bol en de zijgevel dreigt weg te vallen. In zo'n gevallen nemen we geen risico's. De veiligheid van de bewoners gaat boven alles. De bewoners van de onderste verdieping gaan via het Sociaal Verhuurkantoor tijdelijk naar een pand in Roeselare en de andere twee bewoners worden door het OCMW in een doorgangswoning ondergebracht."





Meubels achterlaten

Op de benedenverdieping wonen Cheyenne Casteleyn (17) en haar vriend Thybo Gevers (18). Samen met de mensen van het Sociaal Verhuurkantoor verhuizen ze nu snel wat spulletjes, maar veel meer dan een rugzak met wat kleren kunnen ze niet meenemen. "Plots kregen we telefoon van het kantoor dat ons huis onbewoonbaar was en dat we vandaag nog moesten verhuizen. We wonen hier pas sinds eind januari en waren nog volop aan het settelen. Aan de andere kant hadden we zelf ook wel in de gaten dat de voegen van een hele rij tegels opengingen en dat de barst in de muren aan het groeien was. Vooral de laatste anderhalve week is het erger geworden. Maar dat het nu plots zo snel moet gaan? Dat komt hard aan." Ook voor Robel Hissehaya, die een studio heeft op de eerste verdieping, was het slikken. "Ik woon hier nu al ruim twee jaar en nu hoor ik plots dat ik vannacht elders moet slapen. Geen idee of ik mijn meubeltjes ooit nog terugzie."





Gesloopt

De politie heeft het huis inmiddels verzegeld. Hoe het nu verder moet valt af te wachten. "Nu is het aan de verzekeringsmaatschappij", gaat Vanderjeugd verder. "Afwachten tot het appartementsgebouw naast de deur er staat om de zijgevel te ondersteunen lijkt me geen optie. Ik ga ervan uit dat het huis gesloopt zal moeten worden. Maar ook de vraag of de aannemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de problemen moet nog beantwoord worden."