Homejacker hoopt op mildere straf 13 maart 2018

Een Georgiër, die eerder op de rechtbank van Ieper zes jaar cel kreeg voor twee homejackings in Oostnieuwkerke en Zwalm en een diefstal in Waregem, is opnieuw voor de rechter gekomen nadat hij verzet had aangetekend tegen zijn verstekvonnis. Murad O. drong in Oostnieuwkerke samen met twee kompanen de woonst van Rik Verbrugge binnen, de drie knevelden het slachtoffer en pikten twee voertuigen. Ook in Zwalm sloegen ze toe, en ook daar werd een slachtoffer hardhandig aangepakt. Murad O. vraagt nu de vrijspraak voor de feiten in Zwalm, omdat hij daar volgens zijn raadsman niet bij betrokken was. Wel geeft hij de overval in Oostnieuwkerke toe. Ondertussen zit de man weer in Georgië. Vonnis op 9 april. (CMW)