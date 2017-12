Hevig debat over sneeuwman 02u27 0

Tijdens de gemeenteraad van donderdag in Staden werd hevig gedebatteerd over... een sneeuwman. Onafhankelijk raadslid Koen Demonie had op de vorige raad een onderzoek geëist, omdat hij vermoedens heeft dat schepen Bart Vynckier (N-VA) zijn woning in Oostnieuwkerke niet meer als hoofdverblijfplaats gebruikt, wat een verplichting is voor gemeenteraadsleden. Op vraag van Demonie stelde gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete (Open Vld) de voorbije weken een onderzoek in. "Uit de domiciliecontrole van de politie is niet gebleken dat de heer Vynckier de woonst in de Spanjestraat niet meer gebruikt als hoofdverblijfplaats. Er werd op 12 december een sneeuwman gespot. Een foto ervan is te vinden in het rapport. De bewijzen zijn er", concludeerde Zoete. Met die uitleg nam de strijdvaardige Demonie geen genoegen. "Niets bewijst dat die voetafdrukken in de sneeuw van Vynckier zelf zijn. Misschien heeft een buurman die sneeuwpop wel gemaakt." (SVR)