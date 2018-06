Hartje Staden in het nieuw 22 juni 2018

Staden Het centrum van Staden zit na drie maanden werken in een nieuw, groener kleedje.

"We investeerden om en bij de 300.000 euro voor deze eerste fase van een ruimer masterplan", vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Dat plan toont onder meer ook een fontein op de markt en een vernieuwde oversteek ter hoogte van het gemeentehuis. Een timing voor het vervolg van de werken is er nog niet. "Dat laten we over aan de volgende bestuursploeg", aldus de burgervader. "Nu hebben we het Guido Gezelleplein dankzij aanplantingen, bloembakken, banken... opgefrist en omgeturnd tot een aangenaam verblijfsplein in plaats van de parking die het vroeger was. Wegneembare paaltjes voorkomen dat het verkeer nog achter de kerk doorrijdt. Zo voorkomen we sluipverkeer richting Kortemark. De wekelijkse markt, die de voorbije maanden door de werken tijdelijk op de parking van het SWOK plaatsvond, is terug maar de marktkramers staan voortaan enkel nog achter de kerk en aan de kant van de Bruggestraat. Zo voorkomen we dat er nog auto's door de wekelijkse markt rijden en is de markt zichtbaarder voor wie vanuit richting Roeselare komt."





Upgrade

Eerstdaags worden nog nieuwe verlichtingspalen geplaatst. De horeca reageert positief. "De werken betekenen een upgrade van m'n terras dat nu een stuk ruimer is", zegt Mathias Devooght van café Den Buk. "Maar het is goed dat de werken achter de rug zijn, want die hebben ons wel pijn gedaan." (CDR)