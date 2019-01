Gwendolyn Vandermeersch: "Blij dat kiezer me niet heeft afgestraft voor mijn overstap" Sam Vanacker

09 januari 2019

08u33 0 Staden Het blauwe schepencollege van Francesco Vanderjeugd telt veel nieuwe gezichten. Met uitzondering van Geert Moerkerke is het voor Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt en Gwendolyn Vandermeersch hun eerste schepenmandaat. Die laatste legde een opmerkelijk traject af richting een schepensjerp.

Gwendolyn Vandermeersch (52) blijft een aparte figuur op het politieke toneel. De voormalige CD&V-voorzitster veranderde in oktober 2016 van het oranje naar het blauwe kamp, waardoor de coalitie van N-VA, Open Vld en sp.a weer een zetel meer had en de politieke crisis bezworen werd. Ze kreeg bakken kritiek over zich heen. Haar voormalige partijgenoten hadden het over 'een mes in de rug' en noemden haar achterbaks, terwijl ze bij Open Vld onthaald werd als een heldin. In ruil voor de overstap kreeg ze de tweede plaats op de liberale lijst in oktober en die plaats verzilverde ze ook.

Nagelbijten

"Ik heb de indruk dat die storm van 2016 weer opgewaaid is na de verkiezingen", zegt Vandermeersch. "Anderhalf jaar is het relatief rustig geweest, maar nu komen de verwijten terug naar boven. Maar ik trek me er weinig van aan. Het resultaat is er. Al geef ik toe dat ik zenuwachtig was op 14 oktober. De voorkeurstemmen waren voor mij het belangrijkste. In mijn hoofd was ik daar voortdurend mee bezig. Zou de kiezer me afstraffen voor mijn overstap of niet? Die vraag spookte voortdurend door mijn hoofd. De signalen waren wel positief, maar helemaal zeker ben je nooit. We wisten dat de partij het goed gedaan had, maar 's avonds hadden we nog geen zicht op het aantal voorkeurstemmen. Iedereen was aan het feesten, maar voor mij bleef het nagelbijten. 's Ochtends kwamen die eindelijk online. 1.176 voorkeurstemmen. Het derde beste resultaat na Francesco en Geert (Moerkerke, nvdr). Een pak van mijn hart."

Vandermeersch had zich mentaal voorbereid op het ergste. "Was het resultaat anders geweest, dan zou ik niet alleen de politiek vaarwel gezegd hebben, maar zou ik ook mijn bestuursmandaten in het verenigingsleven opgezegd hebben. Zonder vertrouwen valt een bestuursfunctie niet te verantwoorden. Wat ik dan gedaan zou hebben thuis? Ik ben geen huisvrouw, dus ik denk dat ik me op het bedrijfsleven zou gestort hebben. Zeggen dat ik opgelucht was dat de mensen me zijn blijven steunen, ondanks mijn 'verraad' is dus zacht uitgedrukt. Ik ben daar bijzonder blij mee. Ik ben trots op ons bedrijf (Degryse Construct in Oostnieuwkerke, nvdr), maar dat blijft de verdienste van mijn man. Dat ik nu schepen ben, is helemaal mijn verwezenlijking. En dat doet deugd."

Bagger

"Ik besefte in 2016 goed waar ik aan begon. Die beslissing heb ik niet licht genomen. In de eerste plaats door mijn man. Hij was ziek (in 2016 kreeg Philiep Degryse een hartinfarct en een trombose, nvdr), maar eens het contact met Francesco er was, heeft Philiep me overtuigd de overstap te maken. Daarna heb ik twee mensen uit mijn omgeving in vertrouwen genomen en hen om advies gevraagd. Allebei zeiden ze dat ik mijn hart moest volgen, maar tegelijk waarschuwden ze me dat ik veel bagger over me heen zou krijgen. Een derde motivatie was de toestand van de gemeentelijke administratie. De ambtenaars werden er gek van dat alles stil bleef staan. Als bedrijfsleider trok ik me dat aan. Als er in ons bedrijf minder werk is, liggen we daar ook wakker van."

Nuchter

Al benadrukt Gwendolyn ook dat ze zich van de kritiek die ze destijds over zich heen kreeg weinig aangetrokken heeft. "Sommige commentaren waren kwetsend, maar ik ben geen emotioneel mens. Ik ben altijd al iemand geweest die nuchter en rationeel in het leven staat. Mijn stem verheffen of op tafel slaan, doe ik zelden of nooit. Mijn man is daar anders in. Hij is een van die mensen die erg gedreven zijn in wat ze doen. Zodanig dat hij soms zichzelf voorbij holt. De burgemeester is ook zo iemand, maar tegelijk bewonder ik hen ook allebei om diezelfde reden. In het verenigingsleven merk ik vaak dat sommige jongere paardjes al willen lopen nog voor ze kunnen gaan. Dan ben ik degene die even de rem komt opzetten", lacht Gwendolyn. "Misschien dat dit ook ergens wel mijn taak wordt in het schepencollege."

Uitdagingen

"De uitdagingen voor deze legislatuur? Er is zeker nood aan een uitbreiding van de bedrijventerreinen. In hetzelfde verband moet ook de mobiliteit van en naar die terreinen in kaart gebracht worden. Verder moet de vrijetijdsinfrastructuur in Oostnieuwkerke aangepakt worden, vooral dan zaal Zonneheem. Verder zijn we ook volop bezig met de huisvesting van de jeugdbewegingen. Er is al veel gebeurd de voorbije jaren, maar er ligt nog werk genoeg op de plank."