Gezocht: naam voor babykangoeroetje 10 april 2018

02u46 0

Vakantiehoeve Hof Ter Roosebeke langs de Poelkapellestraat is op zoek naar een naam voor de jongste aanwinst op de boerderij. Na ruim vier maanden in de buidel van mama verkende een babykangoeroetje gisteren namelijk voor het eerst voorzichtig zijn omgeving, waarna het dier terug veilig bij mama in de warme buidel kroop.





Om die allereerste uitstap te vieren lanceerde uitbater Youri Vandenbroucke een zoektocht naar een passende naam voor de baby. "De mama heet Skippy en de papa heet Scapa", legt Youri uit. " Een pasgeboren kangoeroe is niet veel groter dan een erwt. Pas na vier maanden in de buidel steekt de baby z'n kopje naar buiten."





Wie suggesties voor namen heeft, kan terecht op de Facebookpagina van vakantiehoeve Hof Ter Roosebeke.





(SVR/CDR)