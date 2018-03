Gerechtelijke stappen tegen aannemer verontreinigde grond 31 maart 2018

Het gemeentebestuur heeft een advocaat in de arm genomen en gaat zowel een strafrechterlijke als een burgerlijke procedure aanspannen tegen de aannemer die verontreinigde aanvulgrond gebruikte na de riolerings- en wegenwerken in het centrum van Staden. Dat zei burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) op de gemeenteraad na een vraag van oppositieraadslid Hans Mommerency (CD&V). "Er is een pv opgesteld en de werken zijn nog niet opgeleverd. Maar laat ons duidelijk zijn: er is gesjoemeld", aldus Vanderjeugd. "Aarde waarin afval steekt op de kop tikken en vervolgens bij ons onder de grond stoppen, is een ernstige overtreding en daar tillen we zwaar aan. Nu is het belangrijk om na te gaan waarom de verontreiniging niet bij eerdere tussentijdse bodemcontroles opgemerkt is door opdrachtgever Aquafin. Mogelijk zijn er dus ook op andere punten fouten gebeurd. Aan de andere kant moeten we ook weten of de verhoogde concentraties van zink en koper een effect kunnen hebben op het grondwater. Voor dat laatste is het wachten op de resultaten van de bijkomende metingen. Die resultaten zullen we pas ten vroegste binnen twee maanden hebben, dus lijkt het me te voorbarig om nu al te concluderen dat de centrumstraten terug helemaal opengegooid moeten worden." (SVR)