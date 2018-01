Gerda Vertriest (60) trekt CD&V-lijst 22 januari 2018

Gerda Vertriest (60) uit Westrozebeke wordt de lijsttrekker voor CD&V in Staden. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt. "We kozen voor Gerda omdat ze CD&V uitstraalt en omdat ze gekend is in alle deelgemeenten", zegt voorzitster Sarah Van Walleghem. "Bovendien is ze van alle markten thuis. Ze woonde achtereenvolgens in Staden en in Westrozebeke, komt uit een landbouwersgezin en heeft ervaring als zefstandige, terwijl ze nu als loontrekkende werkt bij de CM." Het lijsttrekkerschap van Vertriest komt enigszins als een verrassing en dat beseft Gerda zelf ook. "Misschien dat de mensen een jonger iemand verwacht hadden om het tegen Francesco op te nemen", zegt ze. "Maar mijn uitgebreide netwerk en het feit dat ik al heel wat watertjes doorzwommen heb, hebben de doorslag gegeven." (SVR)