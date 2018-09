Gemeenteschool start met nieuwe naam en logo 07 september 2018

De gemeenteschool van Satdan, met afdelingen in Staden en Oostnieuwkerke, is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe naam en een nieuw logo. Voortaan gaat de school door het leven als gemeenteschool OKIDO. "Het woord 'kid' staat centraal", legt directrice Katelijn Callewaert uit. "De twee O's eromheen staan voor enerzijds de ouders en anderzijds het onderwijzersteam." De voorbije maanden werden er in beide afdelingen werken uitgevoerd. Zo heeft de school in Staden een nieuwe sportvloer en een nieuw laagje verf gekregen. In Westrozebeke werden de wanden vernieuwd in het oude gedeelte. Intussen zijn in de vorig jaar opgerichte kleuterafdeling in Staden twaalf kinderen ingeschreven. Onderwijsschepen Marc Bogaert (N-VA) maakt zich sterk dat dat er tegen begin volgend jaar twintig zullen zijn. (SVR)