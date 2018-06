Gemeenteraad start vroeger door Duivels 26 juni 2018

De gemeenteraad in Staden van donderdagavond start anderhalf uur vroeger, zodat de raadsleden, schepenen en het publiek nadien samen in alle rust naar de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland kunnen kijken. Normaal zou de gemeenteraad om 20 uur beginnen, maar dat tijdstip is nu op 18.30 uur geplaatst. (VDI)