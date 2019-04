Gemeentearbeider zet per ongeluk omheining in brand Alexander Haezebrouck

20 april 2019

In de Sint-Jansstraat in Staden veroorzaakte een gemeentearbeider vrijdagnamiddag per ongeluk een brandje aan een omheining. De man was onkruid aan het verbranden op het trottoir toen de vlammen plots oversloegen naar een omheining. Die omheining brandde over een afstand van zo’n zes meter. Omstaanders slaagden erin om het vuur te doven nog voordat de brandweer ter platse was. Het huis waarvan de omheining beschadigd raakte, is niet meer bewoond.