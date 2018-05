Gemeente zwaait twee trouwe collega's uit 15 mei 2018

Het gemeentebestuur van Staden heeft onlangs afscheid genomen van personeelsleden Mieke Demey en Frans Decoene. Mieke heeft er maar liefst 38 jaar trouwe dienst op zitten en werkte op de afdeling Burgerzaken, sector Leven. Bij Frans Decoene staat de teller op 21 jaar. Hij werkte bij de sector Wonen en Omgeving in de dienst Gebouwen. Allebei genieten ze voortaan van een welverdiend penisoen. Het gemeentebestuur zette de twee in de bloemetjes in de foyer van het SWOK.





(SVR)