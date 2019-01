Gemeente zet dementiewerkgroep in de bloemetjes Sam Vanacker

17 januari 2019

De werkgroep dementie van woon- en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke werd donderdag in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. De verpleegkundigen verkochten tijdens de Warmste Week verjaardagskalenders voor het goede doel. Die kalenders werden zelf samengesteld en bevatten foto’s van de bewo­ners van het woonzorg­cen­trum. De actie bracht maar liefst 11.257,16 euro in het laatje voor het Breincollectief, dat ondersteuning biedt aan mensen met dementie. Wie nog zo’n kalender op de kop wil tikken, kan trouwens terecht in het AC/DC of in het woonzorgcentrum. De kalenders worden verkocht zolang de voorraad strekt.