Gemeente gaat kruispunt Stadenreke renoveren SVR

08 februari 2019

16u00 0

De gemeente Staden gaat het kruispunt van de Houthulststraat met de Rekestraat en de Vrijbosstraat renoveren. “Het wegdek verkeert in slechte staat en moet dringend aangepakt worden, al is een herinrichting van het kruispunt niet aan de orde”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open Vld). De werken beginnen pas nadat de Ieperstraat afgewerkt is omdat veel verkeer dat nu niet door de Ieperstraat kan nog vaak via de Houthulststraat rijdt. De gemeente voorziet 65.000 euro voor de werken.