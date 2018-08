Gemeente frist scholen op 04 augustus 2018

In de gemeentescholen van Staden en Westrozebeke wordt op dit moment volop gewerkt. In opdracht van het gemeentebestuur krijgen beide schooltjes een opfrisbeurt. Zo krijgt het oude gebouw in de Ieperstraat in Staden een nieuw laagje verf en wordt het speelplein er vernieuwd tegen 1 september. Er komt ook nieuwe zonwering aan de ramen en een buitenklasje. Eerder werd ook de vloer van de turnzaal er volledig vernieuwd.





In Westrozebeke worden de klaslokalen herschilderd en ook de turnzaal daar wordt in een nieuw jasje gestopt. Alles samen investeert de gemeente tweehonderdduizend euro in de gebouwen. (SVR)