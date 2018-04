Gemeente dient klacht in voor bodemverontreining 28 april 2018

Het gemeentebestuur heeft een strafklacht neergelegd bij de rechtbank van Ieper over de verontreinigde aanvulgrond die gebruikt werd bij de rioleringswerken in het centrum. Dat betekent dat er een zitting komt van de raadkamer waarbij aangeduid zal worden wie moet opdraaien voor de - ongetwijfeld torenhoge - kosten van een eventuele heraanleg van de centrumstraten. Oppositiepartij CD&V stelde voor om een onderzoekscommissie op te richten. "Maar de onderzoeksrechter heeft alle middelen om de zaak tot op het bot uit te zoeken", aldus burgemeester Vanderjeugd (Open Vld). "Een commissie heeft geen meerwaarde." Of de verontreinigde aarde terug uit de grond moet, is nog niet duidelijk. Dat moet een bodemonderzoek uitwijzen. De resultaten daarvan worden eind juli verwacht. (SVR)