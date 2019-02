Gediflora gaat strijd aan met plastiek CDR

18 februari 2019

Chrysantenkwekerij Gediflora wil als duurzame onderneming haar steentje bijdragen aan het milieu en de maatschappij. Ze plaatsten in het verleden al zonnepanelen, vangen water op voor hergebruik, gebruiken restwarmte van de Roeselaarse verbrandingsoven via het warmtenet,… Maar nu kan ook gezuiverd drinkwater aan dit lijstje worden toegevoegd. In de refter werd een waterfilter geïnstalleerd waaruit alle werknemers gratis gezuiverd water kunnen nemen. Daar bovenop kreeg elke werknemer een waterfles in de typisch gele Gediflora-kleur. “We zijn heel blij dat de waterflessen massaal worden gebruikt door de werknemers”, aldus CEO Elien Pieters. “Er worden bovendien ook glazen flessen voorzien om gasten het gezuiverde kraanwater aan te bieden. Dit nieuwe initiatief is een geschenk voor het team van vandaag maar ook voor de wereld van morgen. “