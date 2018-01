Gaston en Suzanna zijn 60 jaar gehuwd 02u55 0 Foto JC

Het huwelijksbootje van Gaston Muyssen (87) en Suzanna Wydooghe (84) vaart al zestig jaar. De twee zijn afkomstig uit Staden en Hooglede, maar verhuisden na hun huwelijk naar Henegouwen om er een landbouwbedrijf te runnen. Na een onteigening in 1970 - de boerderij moest plaats ruimen voor een autostrade - keerden ze samen met hun drie kinderen terug naar Staden. Intussen zijn er al zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De jubilarissen vierden feest in restaurant 't Nonnebos in Zonnebeke.





(SVR)