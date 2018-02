Garage en oldtimer gaan in vlammen op 07 februari 2018

02u30 0 Staden Langs de Diksmuidestraat in Staden, net voor de grens met Zarren (Kortemark), vernielde een uitslaande brand maandagavond rond half tien een alleenstaande garage en een oldtimer BMW3 van een hobbyist.

Na het sleutelen en nadat de wagen uit de jaren negentig even had warmgedraaid, ging er iets fout. Het voertuig schoot in brand en zette binnen de kortste keren de garage in lichterlaaie. In de loods waren ook autobanden en zetels aanwezig. Dat brandbare materiaal zorgde snel voor metershoge vlammen en veel rook. De eigenaar probeerde nog met waterslangen en brandblusapparaten het vuur te lijf te gaan, tevergeefs. Er was onder meer een tankwagen van de brandweerzone Midwest nodig om het vuur te bestrijden. Dat lukte vrij snel. Ook een nabijgelegen schuur met hooi kon gevrijwaard worden. Er raakte niemand gewond. Wellicht ligt een technisch defect of kortsluiting aan de BMW aan de oorzaak van de brand. De zoon des huizes reageerde erg aangeslagen op het verlies van het voertuig. (LSI)