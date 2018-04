Gamende jeugd koning in bibliotheek 05 april 2018

In de Stadense bibliotheek is een gameroom geopend met een nieuwe spelconsole, retroconsole en lummelhoek. Via een investering van 3.000 euro wil het gemeentebestuur van de bib een ontmoetingsplek voor de jeugd maken. "Een gametornooi tijdens de digitale week 2016 toonde de populariteit van de gamecultuur", vertellen schepenen Marc Bogaert en Marie-Paule Vancoppenolle (beiden N-VA). " Daar willen we op inspelen. We kozen voor flexibel meubilair zodat de ruimte ook voor workshops of infosessies kan dienen. Het meubilair kan ook elders ingezet worden." (CDR)