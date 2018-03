Frituur zet 103-jarige klant in de bloemetjes 20 maart 2018

02u40 0

Ieperling Jean Ollevier is al ruim 15 jaar een trouwe klant van Fritshop Joske in Westrozebeke. Weinig opmerkelijk, ware het niet dat Jean vorige week zijn 103de verjaardag vierde. Dus toen zijn kleindochter zaakvoerder Alain Bouton opbelde om een plaatsje te reserveren voor de hele familie op zondag, pakte Alain uit met een specialleke. "Jean is mijn oudste klant. Dat kon ik niet onopgemerkt voorbij laten gaan dus heb ik een flinke chocoladetaart besteld en daar hebben we een mooie foto van op Facebook gezet." Wat de zaak nog leuker maakt, is dat ook het zes maand oude achterkleinzoontje van Jean zondag een frietje proefde. "Hoe prachtig is het niet dat zowel mijn oudste als mijn jongste klant van dezelfde familie zijn", glundert Alain. (SVR/CDR)