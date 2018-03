Francesco Vanderjeugd (Open Vld) weer lijsttrekker 17 maart 2018

02u28 0

Burgemeester Francesco Vanderjeugd staat in oktober opnieuw bovenaan de Open Vld-lijst en gaat daarmee voor een tweede termijn als burgemeester van Staden.





"We hebben het moeilijk gehad de voorbije zes jaar en ook als mens heb ik even heel diep gezeten, maar daar hebben mijn collega's en ik ook veel uit geleerd. We willen verder bouwen op de realisaties van de voorbije bestuursperiode." De burgemeester geeft nog mee dat er in de paasvakantie gestart wordt met de campagne 'Wil je jouw ei kwijt', waarbij inwoners uitgenodigd worden om hun input te geven over de gemeente. De volgorde van de andere kandidaten op de lijst wordt pas later bekendgemaakt. (SVR)