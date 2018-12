Francesco Vanderjeugd legt opnieuw eed af, maar niet meer als jongste burgemeester Sam Vanacker

21 december 2018

10u07 1 Staden Francesco Vanderjeugd (Open Vld) heeft vrijdagochtend bij gouverneur Carl Decaluwé in Brugge voor de tweede keer in zijn carrière de eed afgelegd als burgemeester van Staden.

Zijn mandaat gaat in op 1 januari. Dan is Vanderjeugd (30) officieel de titel van jongste burgemeester van het land kwijt. Die eer is voortaan weggelegd voor Maaike De Rudder (CD&V), die op 1 januari burgemeester wordt van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Gillis-Waas. Met 25 lentes is ze de jongste vrouwelijke burgemeester ooit. Alleen Francesco Vanderjeugd zelf deed qua leeftijd beter. Hij was 24 toen hij voor het eerst de burgemeesterseed aflegde.

De twee jonge burgemeesters hebben trouwens straks een ontmoeting gepland. In de hoop een nieuwe zesjaarlijkse traditie te kunnen starten liet Vanderjeugd namelijk een sjerp van ‘jongste burgemeester van België’ maken. Die sjerp overhandigt hij op 8 januari aan De Rudder.